ACEes浮所飛貴、父親の職業明かす「いつもこの番組でお世話に…」
ジュニア内グループ・ACEesの浮所飛貴が26日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。父の職業を明かし、共演者を驚かせた。
【写真】エース級の美肌でいたい…艶ややかな表情の浮所飛貴
この日、番組にゲスト出演した浮所。ひな壇に座る姿を見てMCの明石家さんまが「浮所を紹介してやれよ。ニューテレスの子どもやで」と紹介。テロップでは、ニューテレスがカメラや音声などの技術プロダクションと解説が付き、浮所も「父がいつもこの番組でお世話になっていて。音声やっているんです」とフジテレビの番組制作を担っていることを明かした。
さらに本番前には心配した父が楽屋を訪ねてきたといい、「とにかくデカい声でしゃべれ！勇気を持っていけ！」とのアドバイスを受けたと語り、共演者を驚かせた。
