news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『けじめつけること最善』続投一転 前橋市長が退職願提出」のニュースについてお伝えします。

26日午前8時半前、笑顔を見せながら登庁した群馬県前橋市の小川晶市長。

「今度の市長選は出られますか」

既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題で、小川市長はきのう、市議会の議長にあす27日付の退職願を提出しました。

小川市長は、問題発覚後も…

「（既婚者の男性職員と）男女の関係はありませんが、誤解を招く、軽率な行動であったことを深く反省しています」と発言し、一貫して、続投の意向を示していました。

一方、市議会の7つの会派は、市長が辞職を決断しない場合は、不信任決議案を提出する方針を示していました。進退が窮まる中での退職願の提出。

「小川市長のXより」

小川市長は、提出した当日に自らのSNSにこう投稿しました。

「自らの行動に対するけじめをつけることが最善だと判断しました」

退職願を提出した時の様子について、前橋市議会の富田公隆議長は…

「晴れやかじゃないですけどある程度 自分なりにはしっかり決断したなとうかがえるような表情でした」

市長は27日、市議会の同意を得て、辞職する見通しです。