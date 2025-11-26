カラノアが、新たなバンドの引き出しを開けたニューデジタルシングル「Sugoroku」を11月26日にリリースした。

バンドという枠組みを裏切った前作「番」から、次に生み出した楽曲は、タイトなビートのドラムンベース。多重なトラックにギミックを詰め込んだアレンジや、左右で鳴り響く難解なギターフレーズがカラノアらしさを残しつつ、それらを新たなジャンルに落とし込むことで、雄大（Vo）のトラックメイクにおける新たな才を見出せる一曲となっている。

あわせてリリックビデオも公開。カラフルなデザインが印象的なジャケット写真を元に制作され、人生ゲームの駒がポップにマスを進んでいく様は、シンプルながらも観ていて飽きさせない映像に仕上がっている。

また、自主企画イベント＜Log Book Fest＞の4回目の開催も決定。こちらはゲストを迎えて行う自主企画だが、過去には雨のパレード、大橋ちっぽけなどを迎えて開催し、12月には初の大阪開催を行うことを発表していたが、来年TOKIO TOKYOでの開催が決定。





Digital Single「Sugoroku」

2025.11.26 Release

配信リンク：https://ffm.to/karanoah_sugoroku



「番」

2025年12月17日(水) Release

予約：https://asab.lnk.to/karanoah_ban_sg

Streaming & Download： https://asab.lnk.to/karanoah_ban ◆初回生産限定盤（特殊商品(スマプラ対応)）

価格：\7,920(税込) \7,200(税抜) / 品番：RZZB-87194

仕様：TVアニメ『ガチアクタ』描き下ろし紙ジャケット

特典（封入）：ジャケットステッカー

同梱：描き下ろしジャケットデザイン・ロングTシャツ(サイズはXLとなります) ◆通常盤【SG(スマプラ対応)】

価格：\1,320(税込) \1,200(税抜) / 品番：RZCB-87195 ◆収録内容（2形態共通）

M1.番

M2.番 - anime edit -

M3.番 - instrumental -

ライブ情報

＜カラノア Presents Log Book Fest. Vol.3＞

2025.12.17[Wed]

会場：大阪 心斎橋Live House Pangea

https://eplus.jp/karanoah-lbf-3/ ＜カラノア Presents Log Book Fest. Vol.4＞

2026.2.26[Thu]

会場：東京 TOKIO TOKYO

オフィシャル先行 12/18(⽊)23:59まで

https://eplus.jp/karanoah-lfb4/