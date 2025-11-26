カラノア、ニューシングル「Sugoroku」リリース。人生ゲームを描いたリリックビデオも公開
カラノアが、新たなバンドの引き出しを開けたニューデジタルシングル「Sugoroku」を11月26日にリリースした。
バンドという枠組みを裏切った前作「番」から、次に生み出した楽曲は、タイトなビートのドラムンベース。多重なトラックにギミックを詰め込んだアレンジや、左右で鳴り響く難解なギターフレーズがカラノアらしさを残しつつ、それらを新たなジャンルに落とし込むことで、雄大（Vo）のトラックメイクにおける新たな才を見出せる一曲となっている。
あわせてリリックビデオも公開。カラフルなデザインが印象的なジャケット写真を元に制作され、人生ゲームの駒がポップにマスを進んでいく様は、シンプルながらも観ていて飽きさせない映像に仕上がっている。
また、自主企画イベント＜Log Book Fest＞の4回目の開催も決定。こちらはゲストを迎えて行う自主企画だが、過去には雨のパレード、大橋ちっぽけなどを迎えて開催し、12月には初の大阪開催を行うことを発表していたが、来年TOKIO TOKYOでの開催が決定。
Digital Single「Sugoroku」
2025.11.26 Release
配信リンク：https://ffm.to/karanoah_sugoroku
「番」
2025年12月17日(水) Release
予約：https://asab.lnk.to/karanoah_ban_sg
Streaming & Download： https://asab.lnk.to/karanoah_ban
◆初回生産限定盤（特殊商品(スマプラ対応)）
価格：\7,920(税込) \7,200(税抜) / 品番：RZZB-87194
仕様：TVアニメ『ガチアクタ』描き下ろし紙ジャケット
特典（封入）：ジャケットステッカー
同梱：描き下ろしジャケットデザイン・ロングTシャツ(サイズはXLとなります)
◆通常盤【SG(スマプラ対応)】
価格：\1,320(税込) \1,200(税抜) / 品番：RZCB-87195
◆収録内容（2形態共通）
M1.番
M2.番 - anime edit -
M3.番 - instrumental -
ライブ情報
＜カラノア Presents Log Book Fest. Vol.3＞
2025.12.17[Wed]
会場：大阪 心斎橋Live House Pangea
https://eplus.jp/karanoah-lbf-3/
＜カラノア Presents Log Book Fest. Vol.4＞
2026.2.26[Thu]
会場：東京 TOKIO TOKYO
オフィシャル先行 12/18(⽊)23:59まで
https://eplus.jp/karanoah-lfb4/
関連リンク
◆カラノア オフィシャルサイト