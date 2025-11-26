ヤクルトの丸山和郁外野手が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４００万円減の２２００万円でサインした（金額は推定）。

今季の出場は自己最少の３９試合にとどまり、打率は１割２分５厘。４月に右有鉤骨を骨折した影響もあり、悔しいシーズンに終わった。「けががなくても、いいシーズンは送れなかったんじゃないかなと。けがをあまり言い訳にしたくないので。一番悔しいシーズンだったと思います」と唇をかんだ。

来季はプロ５年目を迎える。「やるしかない立場だし、球団にも期待しているということは言われた。ドラフトで取ってもらって、特に何も結果で返せていないので、来年こそは期待に応えたいと思いますし、今年の悔しさをぶつけるシーズンにしたい」と意気込んだ。

選手会で副会長も務める背番号4。球団には仲間を気遣い、「交通費」についての要望を伝えたという。チームの２軍施設が２０２７年に埼玉・戸田から茨城・守谷に移転する予定であることを踏まえ、「新しい選手がどんどん入ってきて、寮もいっぱいになって。年俸が多くなくても、出ざるを得ない。年俸があまり多くない選手が寮を出て、（守谷に）通ってとなると、治療代やケア用品がなかなか買えずに、生活が苦しくなってしまう。野球に集中できる環境を作っていただきたいという気持ちで、お願いしたいと思いました」と、仲間思いな願いを明かした。