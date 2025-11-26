【50代】この長さが丁度イイ！！ 短いけど女っぽい♡「大人のショートボブ」

首まわりをすっきり見せたい人や、ボリューム感を自然に出したい人に注目されているのが、ショートボブ。軽やかで上品、さらに短めなのに女性らしい雰囲気を楽しめるのも嬉しいポイントです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にぴったりなショートボブをご紹介します。

首元すっきり！ ハイレイヤーショートボブ

トップをふんわり軽く動かし、襟足をきゅっとくびれさせた、ハイレイヤーショートボブ。首のラインを美しく見せながら、全体をコンパクトにまとめています。レイヤーによる自然な動きが軽やかで、程よく抜け感のあるシルエットに。立体感と清潔感を両立した大人のショートボブです。

明るめブラウンの軽やかショートボブ

軽さと動きを重ねたショートボブ。明るめブラウンが柔らかさを引き立て、後頭部にふんわりとした丸みをつくることで女性らしさをプラスしています。襟足はグッとくびれさせることで、全体のシルエットが自然と引き締まる印象に。ナチュラルな質感ながら、こなれ感の漂う大人スタイルです。

繊細な毛先で魅せる艶感ショートボブ

毛先の動きが印象的な、女性らしい大人ショートボブ。暖色ブラウンの艶が、女性らしい柔らかさを添えています。根元は細く毛束を摘むように立ち上げて、後頭部は毛先を内にカール。サイドから襟足にかけて、毛先を自然に内へ収めたシルエットで、まとまりのある仕上がりになっています。

低めウェイトのくびれショートボブ

艶やかなブラウンカラーが引き立つ、くびれショートボブ。トップから毛先にかけてゆるやかに流れる毛流れが、重さを感じさせません。ウェイトを低めに設定することで、柔らかく大人可愛い印象もプラス。上品な大人の魅力が漂うスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@urano_kazuyuki様、@nakajima_yoshimune様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里