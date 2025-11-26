加藤綾子アナウンサーのモノマネで知られる芸人の餅田コシヒカリ(31)が26日までに自身のインスタグラムを更新。女性下着専門店「fran de lingerie(フラン デ ランジェリー)」と第4弾コラボが決まったことを報告した。



【写真】カトパン似のルックス&自慢のスタイルを生かしたコラボは第4弾

「ありがたい。ありがたいことに大人気でして もう4回目です」と感謝をつづり、モデルの南真琴とともにワインレッドやグリーンなど“クリスマスカラー”のアイテムを着けた写真を投稿。今回のテーマは「究極」であることを明かし、「写真も…なんかこういう復讐系のドラマありそうじゃない??笑」と出来映えにご満悦だ。



続けて、「いつも気を張っていたり、人の目を気にしたり、頑張りすぎていたり、仕事、育児、恋愛、ダイエット、勉強、今を一生懸命生きているあなたへ、いつも本当にお疲れさまです 今年のクリスマスは、ぜひ、自分のためだけに。素敵なランジェリーのプレゼントはいかがですか?あなたの心に寄り添って支える最高のランジェリーです」とアピールした。



餅田は公式発表で身長149センチ・体重104キロ、スリーサイズもすべて100cmを超える“5冠ボディー”。プラスサイズモデルとして2023年から同社とコラボしている。



季節感あふれる新作にファンからは「このもっちーは可愛いよりも美しい」「グラマーコシヒカリちゃん!!」「自分を大切にしようと思えます」「めっちゃセクスゥイー」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）