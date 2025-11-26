ベストナイン受賞も。ドラゴンズからは3人が選ばれました。

【写真を見る】【NPB AWARDS 2025】12球団で唯一フル出場 岡林勇希選手（23）がベストナイン賞と最多安打者賞を受賞 松山晋也投手･大野雄大投手も 中日ドラゴンズ

今シーズン活躍した選手を表彰する“NPB AWARDS”。12球団で唯一フル出場を果たした、岡林勇希選手（23）がベストナイン賞と最多安打者賞を受賞しました。

（岡林選手）

「来年Aクラス入れるように頑張ります。応援よろしくお願いします」

自身初の最多セーブ投手賞を獲得したのは、松山晋也投手（25）。去年の最優秀中継ぎに続き2年連続のタイトルです。

（松山投手）

「1つ1つセーブは積み上げるものだと思うので、来季もそういう風にやっていきます。ことしも1年間アツい声援ありがとうございました。来季も応援よろしくお願いします」

また、左ひじのケガから復活を遂げ、5年ぶりの二桁勝利を挙げた大野雄大投手（37）はカムバック賞を獲得しました。