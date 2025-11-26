【リーグドゥ】スタッド・ランス 2−0 モンペリエ（日本時間11月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】現地メディア絶賛の「４人翻弄ゴラッソ」

スタッド・ランスのMF中村敬斗が叩き込んだスーパーゴールが、現地フランス・メディアから注目されている。

スタッド・ランスは日本時間11月25日、リーグドゥ第15節でモンペリエと対戦。左ウイングで先発出場した中村は、1点リードで迎えた90＋6分にトドメの一撃を突き刺した。

センターサークル付近でボール奪取したMFテディ・テウマからのスルーパスに反応した日本代表ウイングは、やや伸びてしまったボールをボックス左で回収する。そして、プレスバックにきたDFエンツォ・チャトを切り返しで剥がし、MFベチル・オメラギッチとDFナウフェル・エル・ハナシュもブロックに入ったが右足でフィニッシュ。ファーサイドへのシュートを予測していたのか、ニアサイドを抜かれたGKシモン・エンギャパンドゥアンブはまったく動けず、ネットを揺らされて唖然としながら立ち尽くしていた。

ゴラッソに現地メディアが反応

GKを含めて合計4人を翻弄したこのゴールを、フランス・メディアは絶賛した。現地メディアの『Sports Orange』は、中村のゴールについて、「今季6点目のゴールで試合を決定づけた。ランスの決定力の象徴だ」と評価。また、「GKは逆を突かれ何もできなかった」と意表を突く一撃を報じた。さらに、地元メディアの『Sport Club』は、「歓喜するためには、中村敬斗の新たなゴールを待たなければならなかった」と劇的な展開を強調した。

今季の中村はシーズン開幕当初こそ移籍問題があり出遅れたが、ここまでリーグドゥ10試合に出場して6ゴール・2アシストを記録。日本代表としても10月14日のブラジル戦で1ゴール、11月18日のボリビア戦でも1ゴール・1アシストをマークするなど、直近2か月はハイパフォーマンスを維持している。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）

