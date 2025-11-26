『べらぼう』に出演する好きな女性俳優ランキング！ 2位「福原遥」を超える1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は11月4〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、第17回からアンケート集計時点までの出演者が対象です。
この記事では、「『べらぼう』に出演する好きな女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、誰袖を演じた福原遥さんです。福原さんが演じる誰袖は、主人公・蔦屋重三郎（蔦重）を慕う花魁として第17回から登場しました。
誰袖は、最終的に吉原を代表する花魁となり、幕臣・土山宗次郎に莫大な金額で身請けされることになります。しかし、その金の出どころについて疑惑が生まれ、大騒動を巻き起こす人物です。
そんな誰袖ですが、天真らんまんで無邪気な性格のキャラクターで視聴者から人気を獲得。福原さんは、その難しい役どころを繊細に演じ、高い注目を浴びています。
回答者からは、「可憐さと芯の強さを併せ持つ演技が魅力的でした。物語の中での立ち位置が難しい役柄でも、自然体で演じていて好感が持てました」（30代男性／北海道）、「明るくて柔らかい雰囲気を持ちながらも、芯の強さを感じさせるところが魅力的」（50代女性／愛知県）、「笑顔が素敵で親しみやすい印象があるから」（40代男性／三重県）などの意見が寄せられました。
1位には、ていを演じている橋本愛さんが選ばれました。蔦重の妻として第23回に登場して以来、大活躍を続けている「てい」。市中の本屋の娘で、控えめな性格が災いしこれまで損ばかりしてきた過去をもつ女性です。
蔦重とは、「本を愛する」という共通点をキッカケに結ばれることに。眼鏡がトレードマークで、感情をあまり顔に出さない「てい」を橋本さんは丁寧に演じています。普段は凛とした表情をしていますが、時折のぞかせるチャーミングな表情で視聴者を魅了しているところです。
回答者からは、「まじめでちょっと固いおていさんがキュートで大好きです」（60代女性／宮城県）、「静かな強さを感じさせる演技が魅力で、物語の中でも芯のある女性像をしっかりと表現してくれています」（40代男性／北海道）、「ビジュアルも演技も、うるさくない華があり、作品をランクアップさせる存在」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
