お金持ちなイメージがある「名字」ランキング！ 2位「伊集院」を抑えた圧倒的1位は？ 【2025年調査】
一年の節目が近づくこの時期、自分の家族やルーツについて改めて考える人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜17日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「名字のイメージに関するアンケート」を実施しました。その中から、お金持ちなイメージがある「名字」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「響きが上品で格式高く、歴史的にも名門家系に由来することから、裕福で育ちの良い印象を感じるから」（50代男性／広島県）、「サブカル作品のお嬢様キャラを連想させる。代々大富豪であるイメージ」（30代回答しない／大阪府）、「重厚で優雅な感じがしてお金持ちをイメージします」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「お寺の付く名前には、身近に聞く機会が少なく、この名字を聞かされたら何処かの貴族出身の家柄かなと思えるからです」（60代女性／静岡県）、「漫画などでもお金持ちの人の苗字に使われることが多いのでやはり現実世界でもお金持ちなんだろうと思います」（30代女性／三重県）、「古くからの名家を思わせる響きで、上流階級の印象が強いから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊集院／21票2位は「伊集院（いじゅういん）」。非常に珍しく、響きからも格式の高さを感じさせる名字です。著名人にもタレントとして活躍する伊集院光さんなどがいます。その名字のルーツは鹿児島県の旧地名、伊集院郷（いじゅういんごう）にあるとされていて、歴史と由緒ある家柄を連想させるのかもしれません。
1位：西園寺／49票堂々の1位は「西園寺（さいおんじ）」でした。得票数も2位を大きく引き離す結果となり、お金持ちのイメージを最も強く持たれている名字といえそうです。小説やドラマなどに登場する大富豪の名字として使われることもあり、そのイメージが定着しているようです。
