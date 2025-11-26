Q. 「更年期は膀胱炎になりやすい」って本当ですか？【医師が回答】
A. 更年期に膀胱炎になりやすいのは本当です。上手に予防とケアをしていきましょう膀胱炎は、膀胱に細菌が入り込んで炎症を起こす病気です。特に女性に多く見られます。女性の体は男性と比較して尿道が短く、肛門に近く、細菌が膀胱に達しやすいつくりだからです。
これらの要因に加え、更年期は女性ホルモンの分泌が減少しがち。膀胱の粘膜が薄くなるため、膀胱炎にかかる女性が増えると考えられています。「更年期は膀胱炎になりやすい」というのは、残念ながら事実です。
排尿時の痛みや尿のにごり、頻尿などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診して、適切に治療することが大切です。
すぐに始められる膀胱炎の予防法は、十分な水分補給と、おなかを冷やさないようにすること。また、日常的にトイレを我慢しないことも効果的です。ちょっとした工夫と早めに対処することで、症状の悪化を防ぎましょう。
▼山田 恵子プロフィール
東京大学医学部卒業。整形外科専門医、日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医、認定産業医。東京大学医学部医療情報経済学客員研究員、ハーバード大学研究所客員研究員等を経て、現在、東京大学医学部附属病院整形外科。勤務医として診療にあたりながら、女性の健康をサポートする情報を幅広く発信している。
(文:山田 恵子（医師）)