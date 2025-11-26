木村拓哉、仕事終わり花束を持つ姿を披露「スタッフのお陰でスムーズに進みました！」「お疲れ様でした」
俳優の木村拓哉さんは11月26日、自身のInstagramを更新。撮影後の“お疲れ様”ショットを公開しました。
【写真】花束を持つ木村拓哉
木村さんはチェック柄のシャツとジーパンを着用し、大きな花束を両手で持つ姿です。花束から少しだけ顔をのぞかせています。無事に仕事を終えたようですが、どのような内容だったのか気になりますね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「お疲れ様でした。ありがとうございましたぁ〜！」「今日のスチール撮影も、スタッフのお陰でスムーズに進みました！」と報告し、自身の写真を1枚載せている木村さん。「お疲れ様でした。ありがとうございましたぁ〜！」と呼び掛けています。
「今日は教場関連の取材をしていただきましたぁ〜！」25日には「今日は教場関連の取材をしていただきましたぁ〜！」と仕事の具体的な内容を明かし、モノクロの格好いいソロショットを公開していた木村さん。こちらでも「スタッフの皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございましたぁ〜！」とねぎらいの言葉は忘れていません。今後の投稿も楽しみですね。
