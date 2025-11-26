【TOMORROW X TOGETHER】初の5大ドームツアーが埼玉にてスタート！会場中が大熱狂の初日公演を現地レポ♡

世界で活躍する5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERによるドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の埼玉公演が、11月15日（土）、11月16日（日）にベルーナドームにて開催されました。自身4度目となるワールドツアーの日本公演。今回は、そんな埼玉公演初日の様子をたっぷりとお届けします。

トロッコに乗ってOPからサプライズ登場！ MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンダム名）からの期待感と高揚感が高まるなか、会場に電車の出発音が響き渡ると、両サイドからトロッコに乗った5人が登場！ 「準備はいいですか？」とメンバーが呼びかけると、再会を心待ちにしていたMOAからは割れんばかりの歓声が沸き起こりました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

愛嬌たっぷりな自己紹介タイム♡ 1曲目はトロッコに乗ったまま『LO$ER=LO♡ER』を披露。 ピンクと水色のペンライトに染まった客席へ大きく手を振り、一人ひとりと目をあわせながらMOAと全力で交流する姿が印象的でした。スタートから彼ららしい温かさが溢れ、会場全体が一気に包まれます。

そのままセンターステージへと移動し、息のあったパフォーマンスで『きっとずっと (Kitto Zutto)』『5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]』を披露。 歌詞にあわせた「Blue hour！」といったMOAの掛け声も見事にそろい、楽曲の終盤では、YEONJUNが「叫べ」とささやくように煽ると、会場は割れんばかりの歓声に。 続けて『Blue Orangeade』『Love Language』など計5曲を一気に駆け抜け、熱気冷めやらぬなか、MCパートへ突入。 ここからメンバー5人による自己紹介タイムが始まりました。 TAEHYUN「久しぶりですね。こんばんは、TAEHYUNです。ついに日本ドームツアーの幕開けです。今日、会場に来てくれたMOAと僕たちで、心に残る温かい思い出を作りましょうね！」 YEONJUN「埼玉元気だったー？MOAのYEONJUNです♡ 寒さを吹き飛ばすくらいの情熱で、今日のステージ、熱く燃やしましょう！」 BEOMGYU「MOAのみなさん、久しぶり！BEOMGYUです。今日ずっと待ってたよね？埼玉初日、一緒に楽しみましょう！」 HUENINGKAI「HUENINGKAIです。一緒に歌って笑って、ハッピーに遊びましょう！埼玉のエネルギー期待しています！」 SOOBIN「MOAのそばに戻ってきたSOOBINです。MOA、寒いよね？僕が温めてあげるね、ハグ〜♡」 そんな愛嬌たっぷりな自己紹介の後、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYUの3人は、次の楽曲の準備のため舞台裏へと移動。 ステージに残ったTAEHYUN、HUENINGKAIが、会場を2つのチームに分けて“MOAと心をひとつにする企画”を用意。 TAEHYUNが「今日のTXTのビジュアル、10点満点中10点だと思ったらみんな叫べ！」と会場中に呼びかけると、大きな歓声が上がりました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

個性あふれるソロステージで会場中を魅了♡ 中盤に差し掛かると、今回の公演の見どころでもあるというメンバー全員のソロステージが！ トップバッターはTAEHYUN。『Bird of Night』を抜群の歌唱力で披露し、会場中がうっとりと聞き入るひとときとなりました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC 次に登場したのはSOOBIN。『Sunday Driver』のポップなリズムにのせて、キュートなダンスと圧倒的な歌唱力を披露しました。 かわいらしい笑顔を浮かべながら軽やかにステージを駆け抜ける姿に、会場中からは思わず黄色い歓声が湧き上がります。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC 3人目は、黒の衣装をクールに着こなして『Dance With You』を披露したHUENINGKAI。 椅子を使ったパフォーマンスやオトナの色気が詰まったダンスは、誰もが息を呑むほどの圧倒的なステージでした。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC 4人目には、YEONJUNが『Ghost Girl』『Talk To You』の2曲を披露し、持ち前の表現力と圧倒的なダンススキルで多くのMOAたちを魅了しました。 途中、身にまとったジャケットを脱ぎ捨てタンクトップ姿になると、会場からは悲鳴にも近い歓声が沸き起こりました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC ソロステージのトリを務めたのは、『Panic』を披露したBEOMGYU。その透き通るような歌声を通して、楽曲の世界観を深く表現しました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC ソロステージ後のBEOMGYUのコメントでは、会場中から笑い声が 個々の魅力がたっぷりと詰まったパフォーマンスを終えると、再びMCパートに。今回のツアーの見どころでもあったというソロステージについて、メンバー一人ひとりが感想を語りました。 なかでも印象的だったのは、YEONJUNのソロステージに圧倒されたというBEOMGYUのコメント。 BEOMGYU「今日は僕のステージが、YEONJUNさんの次のステージでしたよね！？僕が準備を全部終えて、モニターを見ました。でも、YEONJUNさんのステージを見ながら、『え！？やばい！次のステージが僕！？なぜー！！なぜー！！』となりました（笑）」 そんな舞台裏で焦っていたというコメントに、会場からは笑い声が。 しかし、「まあ、これくらいのことは！と思いながら一生懸命歌いました」と、その前向きな姿勢に彼らがトップアイドルたる所以を感じさせました。

本編ラストに届けられた“MOAへの感謝の言葉” 2度目のMCパートが終わると公演も後半戦へと突入し、『Deja Vu [Japanese Ver.]』『Eternally』で力強いパフォーマンスを披露。 中央のスクリーンにはデビュー当時のあどけなさが残る5人の姿が映し出され、デビュー曲『ある日、頭からツノが生えた (CROWN) [Japanese Ver.]』をピアノの伴奏にあわせてバラード調に歌い上げました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC その後、『Beautiful Strangers [Japanese Ver.]』を披露し、メンバーによる最後の挨拶が。ここで、MOAに向けた愛のあるメッセージを一部抜粋してお届けします。 TAEHYUN「リハーサルのときに、この会場がMOAでいっぱいになるんだと想像したら、とても嬉しかったです。そして実際にこの会場がいっぱいになっているのを見たら、本当に嬉しいですね」 YEONJUN「今日このベルーナドームでスタートして、日本での新しいツアーが始まりました。埼玉のMOAの皆さんが本当に楽しんでくださったので、とても嬉しくて幸せな時間になりました」 BEOMGYU「僕もドームツアーに参加することができて本当に幸せです。そしてメンバーとMOAの皆さんと一緒にステージを走り回ることができて、今日この瞬間がとても大切に思います」 HUENINGKAI「昨日リハーサルをしながら、こんなに大きな規模の会場を見て胸がいっぱいになりました。そして歌がスタートしたときには、もう涙が出そうになりました」 SOOBIN「こうして毎年、年を重ねるごとにMOAの皆さんがさらに愛してくださって、待っていてくださっているおかげで、僕たちもいつも日本に来てこのような活動ができています」 MOAに対しての感謝を伝えた後、「いつも一緒にいるという約束を込めて、一緒に歌ってください」と呼びかけるSOOBIN。 公演を締めくくる最後の楽曲『星の詩 [Japanese Ver.]』を、メンバー一人ひとりがそれぞれの想いを込めて歌唱しました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

“感謝と愛”を全身で伝えてくれたアンコール アンコールでは、YEONJUNとBEOMGYUによる舞台裏からの中継映像が写し出されると、「MOA、このまま終われないよー！？あと1曲いけちゃう？」というYEONJUNの掛け声とともに、再びトロッコに乗った5人が登場しました。 メンバーそれぞれがハートを作ったり、指をさしたりなどファンサービスにも全力で応えながら『Force』『Wishlist』をパフォーマンス。 その後、ステージ全体へと広がると、『I'll See You There Tomorrow』『Thursday's Child Has Far To Go』『MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]』の3曲を披露し、最後の最後までMOAへの感謝と愛を伝えてくれる5人の姿を背に、埼玉公演1日目は幕を閉じました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

全32曲のセットリストを大公開♡ LO$ER=LO♡ERきっとずっと (Kitto Zutto)5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]Blue OrangeadeLove LanguageCan't StopDangerUpside Down KissGrowing PainFrostGood Boy Gone Bad [Japanese Ver.]ひとりの夜 (Hitori no Yoru)Farewell, Neverland0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]Bird of Night (TAEHYUN solo)Sunday Driver (SOOBIN solo)Dance With You (HUENINGKAI solo)Ghost Girl (YEONJUN solo)Talk To You (YEONJUN solo)Panic (BEOMGYU solo)Where Do You Go？No RulesDeja Vu [Japanese Ver.]Eternallyある日、頭からツノが生えた (CROWN) [Japanese Ver.]Beautiful Strangers [Japanese Ver.]星の詩 [Japanese Ver.]

【ENCORE】ForceWishlistI'll See You There TomorrowThursday's Child Has Far To GoMOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]

『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN 』開催日程・会場 【埼玉】ベルーナドーム

2025年11月15日（土) 開場 15:00／開演 17:00

2025年11月16日（日) 開場 15:00／開演 17:00 【愛知】バンテリンドームナゴヤ

2025年12月6日（土) 開場 15:00／開演 17:00

2025年12月7日（日) 開場 14:00／開演 16:00 【福岡】みずほPayPayドーム福岡

2025年12月27日（土) 開場 15:00／開演 17:00

2025年12月28日（日) 開場 14:00／開演 16:00 【東京】東京ドーム

2026年1月21日（水) 開場 16:00／開演 18:00

2026年1月22日（木) 開場 16:00／開演 18:00

【大阪】京セラドーム大阪

2026年2月7日（土) 開場 15:00／開演 17:00

2026年2月8日（日) 開場 14:30／開演 16:30

