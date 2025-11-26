11人が死傷したひき逃げ事件。逮捕された男が事故後「歩いて自宅に帰った」と話していることが分かりました。

■男が語った事件当日の動きは…

24日昼すぎ、東京・足立区で発生した盗難車によるひき逃げ事件。

逮捕された男（37）「レッカーなどを呼ばなければならないということは分かっていましたが、そのままにしてしまい、私自身、安全な場所に行かないといけないと思って歩いて自宅に帰りました」

事件を起こした車を盗んだとして26日朝に送検された男。警視庁の調べに対する供述で、当日の動きが分かってきました。

逮捕された男（37）「中古車販売店へ行きました。展示してあるところまで歩いて行きました。車の試乗をしたかったけど、買うつもりもないのに店員さんに『試乗したい』と言えなかったので、何も言わずに試乗したかった車のところに歩いて行きました」

試乗したかった車というのは、トヨタの「クラウン」です。

逮捕された男（37）「運転席の扉を開けたところドアが開きました。鍵はスマートキーなので、エンジンのボタンを押してエンジンをかけました」

その後、店を出た男。捜査関係者によりますと、ひき逃げ事件が起きるまでの2時間にわたって、現場付近を運転していたとみられることも新たに分かりました。

逮捕された男（37）「走らせているうちに神奈川県秦野市にある水がキレイな山の方に行きたいと思いました。車に乗って店を一回りし、秦野市に向かう途中で、車をガードレールや人にぶつけてしまい、最後はクラウンが動かなくなってしまいました」

■男の自宅で「クラウン」と書かれたノートなど押収

警視庁は男の自宅の家宅捜索で、表紙に「クラウン」と書かれたノートなどを押収したということです。

警視庁は逮捕された男について、責任能力の有無を慎重に捜査するため、氏名について明らかにしていません。