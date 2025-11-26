身近な森の現状や、石川県産材の活用などについて考えるシリーズ「美しき森へ」。能登半島地震と奥能登豪雨。度重なる災害に見舞われながら、復興へ向かって着実に歩みを進めている奥能登の森林の今を追いました。



「いただきます。ごちそうあるね」



たくさんの皿に盛られたのは、キノコやタケノコ、フキやワラビなどの山菜料理。



そして、キノコごはんに、キノコのお味噌汁。すべて近くの山で採れた、まさに“山の恵”です。

穴水町林業研究会女性部のメンバー：

「この白っぽいのはクリタケ。栗の花が咲くころに出るから。『ねずみ手』という人もいる」

「すき焼きにしたらおいしい」

「アクがないから、山から採ってきてすぐ食べられる」



この日、集まっていた婦人たちは、穴水町林業研究会女性部の皆さん。



山菜など山の幸を活用することで、森林の保全や地域の活性化を目指し、活動しています。



「おいしいね。みんなに習えるし」

「私がしないような(料理)作ってある」

「(Q. 教えあったりする？) そうそう」



メンバーが持ち寄った各家庭の自慢の味。

山の幸をどのように料理しているか、皆さん、興味津々です。



「ワラビの酢漬け。山椒の葉の佃煮、これはフキ」

「フキと何か入っている？」

「これシラス」



こちらの婦人はキノコ博士のようです。



「キノコはすぐに食べるよりも、半年ほど塩漬けにして、それで煮しめにしたほうが、キノコの味があると思う」

「(Q. きょうのは何年くらい？) 3年目くらい、“塩蔵”ですね。(Q. そんなにもつ？) 塩さえすれば、どれだけでも持つ。もうここ2、3年、(地震で)山へ行けないから、みんな手持ちがない。やっぱり奥山まで行ったほうが、季節季節になんでも楽しめる」



震災の爪痕が今も残る穴水町。



研究会の代表を務める坂本さんたちに、管理している山を案内してもらいました。



「これがミズブキ。酢の物にしたり。こんなのいっぱい出る」



山菜採りを楽しみに訪れている山ですが、去年の能登半島地震で大きな被害を受けました。

「全部、木がバタバタと落ちてきた。これ全部そう。今はこれだけ通れるようになった。ものすごかった」



さらに林道を進むと、地震で土砂が崩れ、先に進むことができなくなっていました。



穴水町林業研究会女性部・坂本 ちづる さん：

「(Q. ここが崩れているところ？) 1か所目。何か所もある」



少しずつ工事が始まっていますが、通れるようになるには、まだまだ時間が掛かりそうです。



「『あ～山菜採れない』と思った。いつも採っていたから」



震災後は、こういった土砂崩れで通れなくなった林道が、石川県内では2600か所もあるといいます。



「山菜など、低い背丈の草でも、やっぱり取るから木にもいいし、空気も通るし、風も入る。林だと間伐したり、枝おろしたりするけど、下の方も大事」





一方、輪島市町野町の金蔵地区。



森の復興へ向けた、ある取り組みが行われていました。



その取り組みとは、木を植える植樹体験です。



この日は、クヌギ20本・コナラ80本が、20人の参加者によって植えられました。

参加者：

「きょう、東京から来ました」

「金沢からです」

「東京から」



この日、行われたのは「プレゼントツリー」という森づくりの交流イベント。



都市部の人たちが木の里親となり、10年間に渡り、地元の人と交流しながらともに木を育て、地域ににぎわいを取り戻そうという活動です。



トリキリ:環境リレーションズ研究所・鈴木 敦子 さん：

「植えていただくところから10年間、地元とともに森を育てていく。育てて11年目以降、地元の方々に有効活用していただく。10年間、この地域をどうやって盛り立てていけばいいのかを一緒に考える仲間です」



参加者：

「(Q. 何回も参加？) 山梨の方で3回。1年だとあまり変化がないが、3年くらいすると(成長が)目に見えてわかるので、おもしろい」

「再生を自分たちの手でできるのは楽しい。ここの木が大きくなったら、またシイタケの原木にしたりという話を聞いたので、地域の方々に活かせるように大きく育ってほしい」

「(Q. どんな風に育ってほしい？) カブトムシいっぱいきてほしい」



トリキリ:環境リレーションズ研究所・鈴木 敦子 さん：

「地域の人たちが集まる森であり、かつ人も動物も植物も楽しい楽しいエリアにしていきたいと思います」



森とともに生きる人たち。復興への森づくりは、ゆっくりと確実に進んでいます。