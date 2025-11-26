もうすぐ【35歳】なのに→子作りは「また今度」っていつ？イライラする妻と理不尽な夫【ママリ】
夫婦生活に淡泊な夫。すっかりセックスレスに…
このお話は、海原こうめさんのブログ読者さんが経験した妊活の体験談です。読者さんは結婚5年目。
しかし、夫婦の会話は少なく、子どもがほしいという願望はあるもののいまだ妊活はできていません。それどころかすっかりセックスレスになっていました。この問題は解決するのでしょうか。
「今度」とはぐらかされる
子どもがほしいという共通の思いがありながらなかなか妊活に発展しない読者さん夫婦。読者さんは、見た目や健康に気を遣いながら、いつそのときがきてもいいように、と準備をします。
しかし一方で夫は淡泊で、子どもが欲しいとは言う一方、子作りには非協力的。子作りは1人ではできないのですから、夫婦のどちらか一方が積極的に頑張っても効果的な妊活は行えません。読者さんはなぜ自分だけ、という孤独な思いが強くなっているよう。
子どもを望んでいる妻にとって、夫の「また今度」という言葉はとても残酷なようにも思えます。
家族計画は、夫婦で寄り添ってこそ
何度も話し合いをしようとしても「今度」とはぐらかされる気持ちを想像するととてもつらいシーンです。もし夫が本当に子どもを望んではいるのだとしても、妊活がどちらか一方の負担になっているのは健全な状態ではありません。
家族が幸せになるための家族計画のはずが、読者さんにとってはどんどん負担になっていくようです。
妊活に限らず、家族でいる以上はお互いが幸せな人生を歩めるように話し合う機会が必要なはず。この漫画の場合、夫からの妊活に対する「また今度」は、妻の幸せをどんどんないがしろにしているように見えてしまいます。
相手の思いを受け止め、自分の思いも伝えるキャッチボールがなければ、幸せな夫婦生活を続けていくことは難しいと考えさせられる作品でした。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）