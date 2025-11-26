本田響矢、2025年は「人生にとって本当に大切な1年」さらなる活躍に意気込み「2026年はしっかりと活かせる年に」【第54回ベストドレッサー賞】
【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の本田響矢が、各分野で時代をリードする著名人に贈られる「第54回ベストドレッサー賞」芸能・スポーツ部門を受賞し、11月26日に都内で開催された発表・授賞式に出席。近年の活躍を振り返った。
【写真】芳根京子＆本田響矢、お揃い指輪アピール
本田は自身でセレクトしたという光沢のまぶしいシルクのサテンスーツを身を纏い登壇。「こんなにも歴史があるすてきな賞をまさか自分が受賞できると思っていなかったので、心の底から嬉しく思っていますし光栄に思っています」と喜びを言葉にした。
本田は『虎に翼』でNHK朝ドラ初出演を果たすなど、近年目覚ましい活躍を見せている。「2025年のはじまりからずっと自分にとって挑戦となる数々の出来事がありました。そのたびに、大きな壁を乗り越えてきた、僕の役者人生というよりかは僕の人生にとって本当に大切な1年になったなと思っています」と2025年を回顧。続けて「この1年自分で頑張ってきたことや努力してきたことだったり、経験してきたことを来年2026年はしっかりと活かせる年にしたいなと思っています」とさらなる活躍に意欲を見せたた。
また「受賞のよろこびを一番に誰に伝えたい？」と尋ねられると「これまでずっと支えてくれた親だったり親戚のみんなだったり、友人だったり事務所の方々だったりとたくさんの方に伝えたいなと思っています」と声を弾ませた。
本田のほか、女優の檀れいが芸能・スポーツ部門、ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズがインターナショナル部門にて同賞を受賞した。（modelpress編集部）
