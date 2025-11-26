Ä¬ÅÄÎè»Ò¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÇ¯²¼É×¤È¤ê¤ó¤´¼í¤ê¤Ç¡ÈÃçÎÉ¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÍýÁÛÉ×ÉØ¡ß2¡ª¡×¡¡¸Þ½½Íò·½¡õËÜÅÄÊþ»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤âÆ±¹Ô
¡¡¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¸½ºß¤ÏJ¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÖSHIBUYA CITY FC¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÁýÅèÎµÌé»á¡Ê40¡Ë¤È¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¸Þ½½Íò·½¡Ê45¡Ë¡õ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê42¡Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤é¤È¤ê¤ó¤´¼í¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ê¤ó¤´¼í¤ê¤ÇÉ×¡¦ÁýÅèÎµÌé»á¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Ä¬ÅÄÎè»Ò
¡¡Ä¬ÅÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ó¤´¼í¤ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢É×¤¬º£Ç¯ÎÓ¸é¤ÎÌÚ¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤Æ¼ý³Ï»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¶¦¤Ë·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¤Ø¡Á¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¹Ô¤¯¤Ê¤éÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇ¯°ì¹±Îã¤Î¡©@tomoko_honda_official_phonics ¤Á¤ã¤ó @keiigarashi_official ¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¶¦¤Ë°Ë¹áÊÝ²¹Àô¤Ø¡Á ³ä¤ÈµÞî±¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤äËÜÅÄ¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤ê¤ó¤´¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡¼¢ö¹ÈÍÕ¤â³Ú¤·¤á¤ÆÂçËþÂ¤Î·²ÇÏÎ¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡ª´Ý¤«¤¸¤êÎÓ¸é´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡ª¤Ç¤â¡ÄµÓÎ©¤Î°ìÈÖ¾å¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¡ÄÉÝ¤½¤¥¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¸Þ½½Íò·½¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¡¡ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¤§¡¼ ·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍýÁÛÉ×ÉØ¡ß2¡ª¡×¡ÖÄ¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
