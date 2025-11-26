【ちいかわ】作品に登場する「とんこつしょうゆラーメン」と「巨・モダン焼き」が幅広麺のベビースターで登場！
おやつカンパニーより、人気作品『ちいかわ』デザインの『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（とんこつしょうゆラーメン味／モダン焼き味）』が、2025年11月24日（月）より全国にて発売中だ。
イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品『ちいかわ』。
いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切なくて、時には少しハードな日常の物語だ。
2025年11月現在、Xのフォロワー数は438万人を超え、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でのアニメ放送中。映画化も決定している。
そんな人気作品『ちいかわ』の作品内に登場する「とんこつしょうゆラーメン」と「巨・モダン焼き」がドデカい幅広麺で食べやすいベビースタードデカイラーメンになって登場する。
『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（とんこつしょうゆラーメン味）』は、作品に登場する ”とんこつしょうゆラーメン” をイメージした商品。とんこつの風味と野菜の旨みをきかせた「とんこつしょうゆラーメン味」に仕上げている。
『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（モダン焼き味）』は、作品に登場する ”巨・モダン焼き” をイメージした商品。鰹節の風味と甘いソースが絶妙にマッチした「モダン焼き味」に仕上げている。
パッケージはそれぞれ3種類。ちいかわ、ハチワレ、シーサーがとんこつしょうゆラーメンをおいしそうに食べる姿や、モモンガ、くりまんじゅう、古本屋が巨・モダン焼きを頬張る姿がかわいすぎるパッケージだ。
ちいかわの世界観とドデカい麺のベビースターとのコラボレーションを楽しもう。
（C）nagano
