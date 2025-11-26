3人組バンド「CIVILIAN」が26日、公式サイトを更新。2026年9月をもって、無期限の活動休止に入ることを発表した。

バンドの公式サイトで「この度CIVILIANは、2026年9月をもちまして、無期限の活動休止に入ることとなりました」と報告。その理由について「Vo/Gt.コヤマヒデカズよりバンド脱退の申し出を受けメンバー間での話し合いを経て、CIVILIANの名を残すための「無期限活動休止」という結論に至りました」と説明した。

「残り約10ヶ月間、限られた時間ではございますが、皆さまに愛していただいたLyu:Lyu・CIVILIANの音楽を一人でも多くの方にお届けできますようメンバー一同、最後まで全力で活動を続けてまいります」とし、「最後になりますが、今日までCIVILIANを応援し、支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と感謝を記した。

CIVILIANはボーカル・ギターのコヤマヒデカズ、ベースの純市、ドラムスの有田清幸によるスリーピースバンド。2008年にLyu:Lyu（リュリュ）として結成され、2016年7月18日付でCIVILIANに改名した。