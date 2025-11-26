2.5次元アイドルグループすとぷりのメンバーさとみが26日、ゲーム「IdentityV 第五人格」（以下、第五人格）の公式スペシャルクリエイターに就任した。12月1日からスタートして、動画投稿やライブ配信を中心に、作品の魅力を多角的に発信していく。

さとみが、プライベートでも長らく楽しんでいた「第五人格」の“PR隊長”を任された。これまでも、すとぷりとして同ゲーム3周年と7周年のアニバーサリーソングを担当していたが、今回は個人として大役を務める。

「普段からプレイヤーとしてゲーム実況しながら楽しませてもらっている作品なので、こうして公式という形で関わらせていただけるのが本当にうれしいです」。これまでも、同ゲームの実況配信などをして、相性の良さは広く知られていた。

「キャラクターの魅力や世界観の奥深さ、そして駆け引きの緊張感など、どの瞬間もワクワクさせてくれるゲームで、プレーするたびに新しい発見があって、何度やっても飽きないんですよね。そんなおもしろさ、魅力をボクの動画や配信を通して、もっとたくさんの人に届けたいと思っています」と意気込んだ。