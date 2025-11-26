県は12月県議会にはかる一般会計補正予算案を発表しました。柏崎刈羽原発をめぐる花角知事の再稼働容認の表明をうけ県民の理解を広げるための予算が計上されています。



県は11月26日、総額73億5700万円の一般会計補正予算案を発表。原子力災害時の住民避難に向けて原発から6方向に伸びる幹線道路整備の調査・工事のための予算として22億6000万円を計上しています。



避難道路は県と国との間では全額国費で整備することが決まっていて、補正予算が成立後、国が負担します。また、原発の安全対策や防災対策について、県民の理解を広げるための広報などに約3100万円が盛られています。財源は原発が再稼働した際に国から受けられる交付金を活用するとしています。





〈花角知事〉「意識調査でも認知されていない安全対策や防災の取り組みが認知されていないというところが出てきてました。そもそも行政がやっていることを住民や県民に知ってもらうことは当然のことでありますが、それに加えて再稼働への理解が 深まることは狙いとしてはある」柏崎刈羽原発をめぐっては花角知事が再稼働に「容認」する姿勢を示し、県議会で自身の進退を諮る考えです。〈花角知事〉「原発への対応をそこに至るまでの過程も含めて、 こういう結論を出した人間を知事という職務を続けさせることについて判断してもらいたい、それが県民の受け止めの証だと思っています」県議会では過半数を占める自民党が知事を信任する意思を示す方向ですでに一致していて、議会では「信任」される見通しです。12月議会は12月2日に開会し、22日に採決が行われます。