■これまでのあらすじ

母に結婚を反対され悩んでいた凜は、母に頼まれ、弟の金銭問題を解決に導く。しかし母の呆れた言葉に、凜はようやく“母の理想の娘”をやめる決意を固める。入籍を済ませ、旅立ちを前に母に別れを告げるが、転び泣く母を見て思わず手を伸ばす。しかし「いい子は母親を見捨てない」――その言葉に凜は、自分がどれほど都合よく扱われてきたかを悟る。しかし母は凛の言葉の真意がわからないまま…。凜は「じゃあね」と微笑んで、新たな人生へ歩き出すのだった。



■親不孝にもほどがある…！

■子どもに見放された…？母の複雑な思い娘は親の気持ちを無視して勝手に入籍し、日本を離れてしまった。さらに息子も金銭トラブルをきっかけに連絡を絶ち、母のもとには誰も寄りつかない…。まるで子どもたちに見限られた母親のようで、恥ずかしさと情けなさが入り混じり、誰にも相談できずに思い悩んでいました。そんなある日、母のもとを訪れたのは叔母でした。一方的に叔母に嫌悪感を抱く母――はたして、2人は何を語り合うのでしょうか…？(福々ちえ)