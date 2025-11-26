¡Ö¤Ê¤¼¥¿¥È¥¥¡¼¡×¡ÖÌá¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×²¦»ÒÍÍ´é¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤é¤±á¶á±Æ¤ËSNSº¤ÏÇ¡ª¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆþ¤Ã¤Æ¤ó¤ÎºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼ÏÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µKing & Prince¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¡£ÌÜÀþ¤ò²¼¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ä¶¶¤ÎÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÄ¦¤é¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¡©Æ±°ì¿ÍÊª¡©¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼ÏÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï´ä¶¶¸¼¼ù·¯¤¬°ìÈÖ²¦»ÒÍÍ´é¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ê¤ó¤«Æþ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥¥ó¥×¥êÌá¤Ã¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥¥ã¥é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡´ä¶¶¤Ï2021Ç¯3·î¤ËKing & Prince¤òÃ¦Âà¡£¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£