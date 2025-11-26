夫の妹が毎日家にやってくるのはなぜ…？ 泣きながら訴える義妹の裏の顔が恐ろしい
主人公・美弥（みや）の悩みの種は、夫・勝人の妹である香（かおり）が「毎日」家にやってくること。
義父も夫もは義妹に甘く、美弥はストレスを溜めながらも、「家族だから」と我慢を強いられます。
義妹の香の夫は香が作るご飯を食べてくれないらしく、美弥はその分の食事まで用意する羽目に…。
さらに不妊治療代を出してほしいと言い出す香ですが…。
不妊治療代はお義父さんが出すことに。
そして香が家に来なくなってしばらく経った頃、美弥はスーパーで偶然、香の夫・誠也に遭遇するのですが…。
義妹・香は本当に不妊治療…しているの？
そして…物語は香が妊娠したことをきっかけに急展開。
香がつくっていた数々の「嘘」が暴かれ、夫は初めて、自分たちが良かれと思ってしてきたことが、妹を自立できない人間に育ててしまったと後悔するのです。そして、香が取った行動は、読者に衝撃を与えます！！
家族の絆、金銭問題、そして自立──。「過保護と依存」の危険性をリアルに描き出した、考えさせられる物語の結末を、ぜひその目でお確かめください。
漫画「義妹が毎日我が家にやってくる」
(ウーマンエキサイト編集部)
