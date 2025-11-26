草間リチャード敬太脱退のAぇ! groupリーダー・小島健、自身の言葉で本音・感謝・決意「今回、あらためてそう思えた」【冒頭コメントほぼ全文】
Aぇ! groupのリーダー、小島健が26日、FM大阪『Aぇ! group小島健のラジキング』（毎週水曜 後6：30）に出演し、グループを脱退した草間リチャード敬太について語った。
【写真】公開延期に…草間リチャード敬太が出演する映画
草間は10月4日早朝に東京・新宿区で警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。これを受け所属するSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動を休止を発表。11月20日には、STARTOs社が草間について、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告。
そして「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と伝えていた。
小島は、番組冒頭で草間について語り、「自分自身も正直、悔しくやりきれないところもあって、いろいろと考えてしまうというのが今の本音」としつつ、ファンやリスナーに感謝。「これからもすぐにとはもちろん言わないですが、Aぇ! group並びに草間リチャード敬太の応援をしてくださると本当にうれしいです」と呼びかけた。
さらに、リスナーから届いた「たくさんの励ましのメッセージ」を紹介。つらいなかでも「楽しいことをファンに届けてくれてありがとう。元気をもらっています。最高の癒し時間です」「なによりAぇ! groupを続ける決断をしてくれてありがとう」、さらに「リーダーだからと何事も背負いすぎないでくださいね」などの言葉を噛み締めるように紹介。「1通1通読ませていただいた」とし、「本当に皆さまのおかげ。今回、あらためてそう思えた」と語った。「今まで以上に頑張ります」と決意を伝えた。
■Aぇ! group・小島健 番組冒頭コメントほぼ全文
このたびは皆さまにAぇ! groupとして大事なお知らせごとがあります。先日、11月20日に草間リチャード敬太がAぇ! groupを脱退するという発表をさせていただきました。皆様にたくさんのご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。
自分自身も正直、悔しくやりきれないところもあって、いろいろと考えてしまうというのが今の本音です。それでも、こうやって『ラジキング』をはじめ、Aぇ! groupとしてたくさんのお仕事ができるのは、本当に、本当に、応援してくださる皆さまのおかげです。これからもすぐにとはもちろん言わないですが、Aぇ! group並びに草間リチャード敬太の応援をしてくださると本当にうれしいです。よろしくお願いします。
