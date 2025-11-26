長い読書には欠かせない多種多様なブックマーカーを特集！かわいくてちょっと贅沢なデザインは眺めるだけでも楽しく、プレゼントにも最適。小さな相棒をぜひお手元に！



12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら毎日の読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！

※以下の商品情報は2025年11月26日12時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

※AmazonブラックフライデーはAmazonによる期間限定のセールです。

■【5%オフ】ゴッホしおり ブックマーク【4本セット】

Amazonブラックフライデーセール特価：1,311円（5%OFF！）



ゴッホしおり ブックマーク【4本セット】

■【15%オフ】ひのき専門店の栞

Amazonブラックフライデーセール特価：830円（15%OFF！）



ひのき専門店の栞

■【15%オフ】[Dom Teporna] しおり 本革 イタリアンレザー

Amazonブラックフライデーセール特価：1,088円（15%OFF！）



[Dom Teporna] しおり 本革 イタリアンレザー

■【10%オフ】AllBright 言葉のしおり

Amazonブラックフライデーセール特価：612円（10%OFF！）



AllBright 言葉のしおり

■【10%オフ】コデル atelierCODEL しおり

Amazonブラックフライデーセール特価：1,790円（10%OFF！）



コデル atelierCODEL しおり

※本ページで紹介する情報は、2025年11月26日12時現在のものです。