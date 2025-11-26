ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（11/15 - 11/21）

予想 N/A 前回 -5.2%（前週比)



ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（11月）

予想 0.2% 前回 0.18%（前月比)



21:30

リーブス英財務相、予算案発表



22:30

米耐久財受注（速報値）（9月）

予想 0.6% 前回 2.9%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.3%（輸送除くコア・前月比)



米新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）

予想 22.3万件 前回 22.0万件



米失業保険継続受給者数（11/09 - 11/15）

予想 196.2万件 前回 197.4万件



23:00

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策見通しについて講演



23:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）

予想 43.9 前回 43.8



27日

0:30

米週間石油在庫統計



1:05

レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席



1:30

米7年債入札（440億ドル）



2:00

ラガルドECB総裁、イベント授賞式で演説



4:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）



5:10

ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席



6:45

NZ小売売上高（2025年 第3四半期）

予想 0.6% 前回 0.5%（前期比)



※予定は変更されることがあります。

外部サイト