21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/15 - 11/21）
予想　N/A　前回　-5.2%（前週比)

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（11月）
予想　0.2%　前回　0.18%（前月比)

21:30　
リーブス英財務相、予算案発表

22:30
米耐久財受注（速報値）（9月）
予想　0.6%　前回　2.9%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（輸送除くコア・前月比)

米新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）
予想　22.3万件　前回　22.0万件

米失業保険継続受給者数（11/09 - 11/15）
予想　196.2万件　前回　197.4万件

23:00　
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策見通しについて講演

23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）
予想　43.9　前回　43.8

27日
0:30　
米週間石油在庫統計

1:05　
レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席

1:30　
米7年債入札（440億ドル）

2:00　
ラガルドECB総裁、イベント授賞式で演説

4:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）

5:10　
ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席

6:45
NZ小売売上高（2025年 第3四半期）
予想　0.6%　前回　0.5%（前期比)

※予定は変更されることがあります。