ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/15 - 11/21）
予想 N/A 前回 -5.2%（前週比)
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（11月）
予想 0.2% 前回 0.18%（前月比)
21:30
リーブス英財務相、予算案発表
22:30
米耐久財受注（速報値）（9月）
予想 0.6% 前回 2.9%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.3%（輸送除くコア・前月比)
米新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）
予想 22.3万件 前回 22.0万件
米失業保険継続受給者数（11/09 - 11/15）
予想 196.2万件 前回 197.4万件
23:00
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策見通しについて講演
23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（11月）
予想 43.9 前回 43.8
27日
0:30
米週間石油在庫統計
1:05
レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席
1:30
米7年債入札（440億ドル）
2:00
ラガルドECB総裁、イベント授賞式で演説
4:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
5:10
ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
6:45
NZ小売売上高（2025年 第3四半期）
予想 0.6% 前回 0.5%（前期比)
※予定は変更されることがあります。
