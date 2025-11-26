ポンド一時急伸、英予算責任局の財政予測を好感＝ロンドン為替



ポンドが急伸している。英予算責任局（OBR）の財政見通しの上方修正に反応しているもよう。2029-30年の財政黒字予測を217億ポンドと３月時点予測99億ポンドから大幅上方修正した。



ポンドドルは1.3151付近を安値として一気に1.3201付近まで高値を伸ばした。ポンド円は206.45付近に高値を更新。ユーロポンドも下押しされた。ただ、買いは続かず、レンジ内に戻している。この後、日本時間午後９時30分から始まる秋季英予算案発表を控えて、ポンド相場がボラタイルな動きを示している。



GBP/USD 1.3174 GBP/JPY 206.13 EUR/GBP 0.8782

