日本維新・吉村洋文代表（大阪府知事）が２６日の会見で、吉村氏を含め猛反対が起こっている国会議員の月収５万円増となる法案が、検討・調整され続けていることに「とてもじゃないけど反対です、明確に反対します」と述べた。

現行月額１２９万４０００円から１３４万４０００円にアップすることになる案が、国家公務員の給与引き上げに合わせて動き続けている。会見では２５日の衆院議院運営委員会の理事会でも議題になっていると問われると、吉村氏は「全く変わりません、明確に反対です。適切だとは思わないですね。国会公務員の引き上げはやればいい。でも政治家、まさに国の方向性を決める国会議員が、いま物価も上がり、給料はなかなか上がらない、３０年間日本が成長してない中で、国会議員の歳費だけ月５万円年間６０万円アップする。２０００万円以上もらっているのに、さらにアップする、僕はとてもじゃないけど反対です、明確に反対します」と批判した。

法案自体に反対かと聞かれると、「国会議員の給料を上げるところに反対です」。国会議員が国家公務員より高い給料を受けるとしている法律について「おかしな仕組み。あれこそ変えたらいい」と述べた。

吉村氏はＳＮＳでも反対を打ち出し「既に２０００万円以上の給与。まずは国民の給与」と記した。

