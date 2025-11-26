Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、約8.6mmの超薄型で急速充電も可能なAnker（アンカー）のマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」が、お得に登場しています。

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 8.6mm 小型 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 (ブラック) 4,990円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

iPhone 16 Proと同じ厚さ約8.6mmでAnker史上最薄を実現（2025年7月時点）した、Anker（アンカー）の「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」が29％オフと過去最安値。

Qi2認証を取得。ワイヤレス充電ながら、最大15W出力でスピーディーに充電できて便利です。

強力なマグネットを内蔵し、iPhoneの背面にピタッと吸着。充電しながらでも快適な操作を叶えます。

コンパクトなのに5000mAhと大容量。ワイヤレス充電とUSB-Cポート搭載で急速充電にも対応

薄くてコンパクトでありながら、5000mAhと大容量。iPhone 16なら約1回フル充電できますよ。

ケーブル不要でそのまま使えるから、充電アイテムを減ってカバンの中がスッキリ。

ワイヤレス充電に加えて、最大20W出入力に対応したUSB-C×1ポートを搭載。ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチなど、他の機器の充電も可能。

2台同時に充電しても合計最大17W出力とパワフル。急速充電できるのも魅力的です。

充電時間の短縮と効率的な放熱を支える「Wireless PowerIQ」を搭載。熱暴走もしっかり防ぎます

Anker独自技術の「Wireless PowerIQ」を採用しており、接続した機器の充電状況や最大入力に合わせて出力を最適化。

本体には放熱性の高い素材と強度に優れたアルミニウム素材を使用。手に馴染みやすい質感で、高級感があるデザインもポイントです。

温度制御技術「ActiveShield️ 2.0」により、常に温度を監視して出力を制御。発熱リスクを抑えて充電できるから、安全面も万全ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月26日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

