TRACK15が、新曲「ダーリン」を12月3日に配信リリースする。

（関連：TRACK15の涼やかなサウンドを形作るもの シンガロングで心を通わせた『season』ツアーファイナル公演）

同楽曲は、TRACK15の持ち味とも言えるエモーショナルなメロディとバンドサウンドの躍動感を前面に押し出した楽曲。恋における感情の揺らぎを真っ直ぐに描いた疾走感のあるラブソングとなっている。

リリースに先駆けて、11月29日放送のFM802『SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-』にて、同楽曲のラジオ初オンエアが決定。リリース前に新曲をいち早く聴ける機会となる。

あわせて、バンド史上最大規模となる東名阪Zeppツアー『TRACK15 ZEPP ONE MAN Tour 2026』を2026年6月より開催することも発表。2026年1月23日に開催する『TRACK15 ONE MAN LIVE -at LINE CUBE SHIBUYA-』をソールドアウトさせた勢いをそのままに、急速に広がりを見せるTRACK15の現在地を象徴するワンマンライブツアーになるという。

また、本日11月26日よりイープラスにてツアーチケットの最速抽選先行受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）