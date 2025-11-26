大会5日目でウェストはレイカーズがグループプレー突破／NBAカップ途中経過

11月26日（現地時間25日、日付は以下同）。「エミレーツNBAカップ2025」のグループプレーが5日目を迎え、計3試合が行われた。

イースタン・カンファレンスのグループAではワシントン・ウィザーズが132－113でアトランタ・ホークスを下して初勝利。グループBはオーランド・マジックがフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に144－103で圧勝。

ウェスタン・カンファレンスではグループBのロサンゼルス・レイカーズがロサンゼルス・クリッパーズとの“LA対決”を135－118で制し、レギュラーシーズン5連勝を飾った。

今年のNBAカップのグループプレーは残すところあと2日。27日に9試合、最終日の29日に11試合が組まれている。大会5日目を終えた時点で、イースト2位にいるグループAのトロント・ラプターズ（3勝0敗／得失点差＋53）、ウェストでは首位でグループBのレイカーズ（3勝0敗／得失点差＋36）がそれぞれグループプレー突破を決めている。



3-0 in NBA Cup Games and we’ve clinched the next round 🗣️ pic.twitter.com/YzMnJa9Nv0

- Los Angeles Lakers (@Lakers) November 26, 2025

その一方で、イーストのグループAにいるインディアナ・ペイサーズ（0勝2敗／得失点差－31）、グループBにいるシクサーズ（0勝3敗／得失点差－51）の2チームはグループプレー敗退が決定。

ウェストでもグループAのユタ・ジャズ（0勝3敗／得失点差－94）、グループBのダラス・マーベリックス（1勝2敗／得失点差－11）、ニューオーリンズ・ペリカンズ（0勝3敗／得失点差－19）の計3チームは、すでにグループプレー突破の可能性が消滅している。

レギュラーシーズン期間中ではあるものの、今シーズンのNBAでは今後2日間がどちらもNBAカップのグループプレーとなる。グループプレー突破を目指し、激しい戦いが展開される可能性は十分ありそうだ。

