高市総理の就任から1ヶ月。衆参予算委員会での論戦や喫緊の課題である経済対策、そして緊迫する国際情勢など、国会では重要課題に関する議論が続いています。

【写真を見る】高市総理の国会答弁を評価「自分の言葉で誠実にお答えになっていた」自民党 山下貴司衆議院議員

自由民主党の衆議院内閣委員長も務める山下貴司さんに、高市総理の国会答弁の評価や物価高騰に対する経済対策、そして今後の国会での役割についてお話を伺いました。

高市総理の国会答弁「自分の言葉で誠実に」

――高市総理の就任から1ヶ月が経ちました。その間、衆参予算委員会での論戦などがありましたが、どのように見られていましたでしょうか?

（山下貴司さん）

「高市総理は、本当に国民に伝えようということで、自分の言葉で誠実にお答えになっていましたね」

「また、その答弁をするにあたっても、この1ヶ月、会食などを入れず、公邸や官邸で、しっかり国民に伝わるような思いをずっと自ら勉強されてやっていたということで、非常に誠実で分かりやすい答弁だったと思います」

台湾有事をめぐる国会答弁について「お互い冷静に平和についてやるべきだと思う」

――そんな中、台湾有事をめぐる高市総理の国会答弁に対しては、中国側が激しく対抗しています。収束に向けてはどのようなことを探っていくことが大切だという風に思われますか?

（山下貴司さん）

「まず大前提として、予算委員会でのご発言というのは、日本の国民の生命、自由、幸福追求が根底から覆されるような事態かということに対して、存立危機事態になり得るという理論的なお話をされたものです」

「実際、台湾海峡は日本に来る物資の8割、9割がそこを通っていますから、その海域で例えば米軍艦船などに攻撃があった場合、それはやはり存立危機事態になり得るということは誠実な答弁だったと思います」

「ただ、やはり中国に対して武力行使をするとはお答えになっていないわけですから、まずわれわれは平和外交、これをしっかり追求するということをしっかり伝えていくべきです。お互い冷静に平和についてやるべきだと思いますね」

「そうした中で、神戸の中国総領事の発言は極めて残念な発言であるということは、われわれも申し上げておかなければなりません。お互い冷静にやらなければならないということで外交を進めていこうと思っています」

「物価高を乗り越えるために21.3兆円は必要な予算」

――さて、経済対策についてですが、国民の関心も非常に高いと思っています。その辺り与党としての取り組みはいかがなんでしょうか?

（山下貴司さん）

「21.3兆円という大きな予算ですが、これはやはり物価高を乗り越えるために本当に必要な予算だと思います」

「その中には、岡山でも皆さん車をお持ちだと思いますが、ガソリンあるいは軽油の暫定税率の撤廃の費用、あるいは電気・ガスの家庭への支援、そしてまた、岡山県をはじめ各自治体が苦労されている、そうした生活を乗り越えるために、重点支援地方交付金というのを入れています」

「そうしたものをしっかりと、早く補正予算を成立させて国民の皆様、岡山にもお届けしたいと思っています」

内閣委員長として「与野党のしっかりとした議論を国民に」

――山下さんは衆議院の内閣委員長も務められています。今後の抱負をお聞かせいただけますでしょうか?

（山下貴司さん）

「内閣委員会というのは、国の内閣の重要政策が集中的に議論されるんですね」

「岡山から選出された小野田紀美大臣が担当する経済安全保障から、例えばクマ対策、あるいは皇室の問題であるとか、様々な問題が議論されます。経済成長戦略もそうですね」

「そういったことを委員長として、今、与野党のしっかりとした議論、それを国民の皆さんにお見せできればと思っています」