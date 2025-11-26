お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）と田中裕二（60）が25日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。今年の「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」の放送が見送られることについて言及した。

「明石家サンタ」名物アシスタントの八木亜希子アナウンサーの話で盛り上がる2人。田中が「明石家サンタないもんね」と振ると、太田は「そうみたい。それはもうさんまさんが前から言ってたんだけど、やっぱりこう、不幸も重なってて。なんか人の不幸話っつうのもあるんで、ちょっと今年はっていうのもあるみたいで」。

続けて「だから、不幸を笑うっていうね。ああいうのも…」と言いかけた太田に、田中は「まぁね、あれがいいんだけどね」。太田も「いいんだけどね。自虐だから、それでいいんだけど。まぁ、ちょっと寂しいよね。だから八木さん、どうするんだろね」と残念がった。

「明石家サンタ」は、クリスマス深夜に生放送されるフジテレビの毎年恒例番組。サンタクロースに扮した明石家さんまと八木アナが司会を務め、1990年にスタート。クリスマスを寂しく過ごしている視聴者から「今年一年間に身の回りで起こった寂しい話」を募集し、採用されると生放送中のさんまが直接電話して話を聞くというもの。

3月に司会のさんまはラジオ番組で、今年の放送が見送られる可能性を示唆。中居正広氏の女性トラブルを巡る同局の不適切な対応で多数の企業が同局へのCM出稿を停止したことを背景に、視聴者プレゼントが番組スポンサーなどから提供されている現状などを踏まえ、難しさに触れていた。