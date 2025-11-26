医者「便の中から、、、」赤ちゃんを連れ小児科へ。『まさかの診断結果』に「大丈夫だと思ったのに」

これは筆者の友人Aさんの体験談です。Aさんには7ヶ月の赤ちゃんがいます。普段はとても機嫌がいい子です。しかし、その日は何をしても笑顔が戻らず、ついには大泣きしてしまいました。これはおかしいと思ったAさんは小児科を受診します。そしてそこで出た診断にショックを受けてしまいました。一体何があったのでしょうか？

何をしても泣き止まない赤ちゃん……原因は？

まさか赤ちゃんがお菓子の箱を食べてしまうなんて夢にも思わなかったAさん。親が「安全そう」と思っていても、危険な場合もあるのです。赤ちゃんに渡すものは「必ずクチに入れるもの」と考えましょう。この一件を通じて、どんな身近な物でも注意が必要だと思い知らされました。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年8月】

