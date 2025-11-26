2025年11月27日（木）、北海道札幌市に、和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理が味わえる『全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店』がオープンします。

『じぶんどき』は、和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、

天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに味わうことができるお店です。

『全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店』は、豊かな自然と冷涼な気候が育む食材に恵まれた北の大地・北海道札幌市で2店舗目の出店です。

全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店

住所：北海道札幌市中央区南3条西3-3 G DINING札幌 4階

電話番号：011-206-1645

営業時間：平日 17:00～23:30、土・日・祝 16:00～23:30

定休日：なし

北海道Likers編集部のひとこと

和食に洋の素材を組み合わせた創作料理を味わうことができる『全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店』。

全国各地から選び抜いた日本酒を中心に、料理との相性や好みに合わせて楽しめるドリンクは、なんと110種類以上！

個室のゆったりとした空間で、美味しいお料理とドリンクを味わうことができそうですね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】北の大地・北海道札幌市で2店舗目の出店 全席個室「じぶんどき」札幌すすきの駅前店が11月27日オープン - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

