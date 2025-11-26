【明日オープン！】全席個室！和洋折衷創作料理が味わえるお店（札幌市）
2025年11月27日（木）、北海道札幌市に、和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理が味わえる『全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店』がオープンします。画像：株式会社第一興商
『じぶんどき』は、和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、画像：株式会社第一興商
天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに味わうことができるお店です。
『全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店』は、豊かな自然と冷涼な気候が育む食材に恵まれた北の大地・北海道札幌市で2店舗目の出店です。画像：株式会社第一興商詳細情報
全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店
住所：北海道札幌市中央区南3条西3-3 G DINING札幌 4階
電話番号：011-206-1645
営業時間：平日 17:00～23:30、土・日・祝 16:00～23:30
定休日：なし
和食に洋の素材を組み合わせた創作料理を味わうことができる『全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店』。
全国各地から選び抜いた日本酒を中心に、料理との相性や好みに合わせて楽しめるドリンクは、なんと110種類以上！
個室のゆったりとした空間で、美味しいお料理とドリンクを味わうことができそうですね◎文／北海道Likers
