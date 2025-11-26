高市政権で初めてとなる党首討論が行われ、立憲民主党の野田代表は、台湾有事をめぐる高市首相の発言について追及しました。

■参政党、初めての党首討論 “スパイ防止法”訴える

各党、議席数などによって首相への質問時間が異なります。

参政党は初めての党首討論。時間は3分です。

参政党 神谷代表

「スパイ防止法が必要だと考え提案しましたが、総理のスパイ防止法に対する構想を」

高市首相

「スパイ防止関連の法制を作らないといけないのは、自民党の参議院の公約にも書かせていただいた」

参政党 神谷代表

「2つ目。失われた30年、根本的な原因、総理はなんと考えている？」

早口で質問し、なんとか答弁を得ますが、ここでタイムアップ。

「以上で神谷宗幣君の発言は終了しました」

■立憲、冷え込む日中関係について論戦

最も長い28分にわたって論戦を繰り広げたのは、立憲民主党。持ち時間の半分以上を費やしたのが、冷え込む日中関係についてです。

高市首相

「具体的な事例を挙げて聞かれたので、その範囲で私は誠実にお答えをしたつもり」

高市首相、初の党首討論。

立憲民主党・野田代表

「総理、今日はよろしくお願いいたします。こうして党首討論で相まみえるとは、まさかと思っていたけれども、天の計らいかもしれません」

「まずは、とても今心配している日中関係。（発言は）独断専行だったんではないか。総理はどのような責任を感じているのか、まずはお答えをいただきたい」

高市首相

「日本は常に中国に対して、対話に関しては建設的、オープン。対話を通じてより包括的な良い関係を作っていく。国益を最大化する。これが私の責任だと感じている」

■野田代表「責任は？」「発言の真意は？」首相を追及

今月7日、高市首相が予算委員会で口にした、台湾有事をめぐる発言。台湾を支援するアメリカ軍が、中国から攻撃される例を挙げた上で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことをめぐり、日中関係が急速に冷え込んでいます。

立憲民主党・野田代表

「総理の発言から端を発して、こうした状況が生まれたことについて、どのように責任を感じているかというお尋ね。改めて総理のご発言の真意というものを聞かせていだきたい」

高市首相

「私も具体的なことに言及したいとは思わなかったけれど、もう一度、もう一度と、繰り返すだけでは、場合によっては予算委員会を止められてしまう可能性もある。国会議員の皆さま、全国民の代表です。具体的な事例を挙げて聞かれたので、その範囲で私は誠実にお答えをしたつもり」

立憲民主党・野田代表

「一線を越えることのないようにしていただきたい。今、越えそうな感じがあったので心配。重層的に様々なレベルで説明をしていただきたい。要請をさせていただきたい」

■公明は“非核三原則”首相の考えを追及

公明党・斉藤代表は、非核三原則について追及。

「持たず 作らず 持ち込ませず」。このうち「持ち込ませず」について高市首相は、日本がアメリカの核兵器により抑止力を得る拡大抑止の考えと矛盾するとして、かつて見直すべきとの考えを示していました。これについて…。

公明党・斉藤代表

「唯一の戦争被爆国の日本が、ある意味でぶれて非核三原則を見直すようなことがあっては、核廃絶は夢のまた夢。考え直していただきたいと思いますけども、いかがでしょう」

高市首相

「まず非核三原則を、政策上の方針としては堅持をしています。明示的に非核三原則の見直しを指示したという事実はございません」

公明党・斉藤代表

「これらの見直しがあるならば、国会でしっかり議論をして、国会の議決を経るべきだと思う。いかがでしょうか」

高市首相「日本が唯一の戦争被爆国として、これまで国際社会の平和と安定にものすごく貢献してきた。多くの国が知っていること。総合的に検討しながら、次の（安保）戦略3文書の策定も細心の注意を持って作ってまいりたい」