猫ちゃんのふかふかのお腹を見たら、思わず顔を埋めてしまうという人も多いのではないでしょうか？そんな"猫吸い"の瞬間を捉えた光景が、94万表示を超える反響をみせています。お腹を吸われて、なんとも言えない表情になっている猫ちゃんの姿には、「虚無ってる感じ好きｗ」「『ここからでも入れる保険があるんですか？』にも見えますね（笑）」とコメントが寄せられています。

【写真：猫吸いをされていたネコ→まるで『アイキャッチ』のような表情】

猫吸いされているまろ君の表情が…

ユニークな表情で反響を呼んでいるのは、ナレーター宗方脩氏のXアカウント『宗方脩（@Shooster02Radio）』に投稿されたキジトラ猫・まろ君の"猫吸い"の光景。猫吸いといえば、猫ちゃんのお腹に顔を当て、猫ちゃんの匂いと温もりを感じる猫好きさんたちの楽しみのひとつ。そんな猫吸いの最中、猫ちゃんたちはいったいどのような表情をしているのでしょうか？そんな疑問を解き明かすため、ある日のまろ君の猫吸いの様子を見てみると…哀愁を帯びたような、なんとも言えない表情をしていたそう！

テレビCMに入る前のアイキャッチのような表情に、投稿を見た人たちからは笑いが巻き起こることになったのでした。

うっとりバージョンのお顔も

そんな俳優顔負けな表情を見せてくれたまろ君。別の日には、また違った表情も見せてくれたとのこと。この日は、家族にギュッと抱きしめられていたまろ君。

前回は何とも言えない表情で遠くを見つめていたまろ君ですが、この日はまろ君も甘えたい気分だったのでしょうか、うっとりとしたお顔で家族の熱い抱擁を受け入れていたのだとか。

こんなに可愛い表情をいくつも見せてくれるまろ君だからこそ、家族たちもついつい抱きしめたくなってしまうのかもしれません。

まろ君の猫吸いの光景には、「可愛い！」「救いを求めているようなお顔にも思えますねｗ」「ぷくぷくで吸いがいありそう♡」と絶賛の声が寄せられることに。

ナレーター宗方脩氏のXアカウントでは、そんな魅力いっぱいなまろ君の日常や、キジ白猫のゆめ君の日々の様子が綴られていますよ。

まろ君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「宗方脩（@Shooster02Radio）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。