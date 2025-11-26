ÀïØËKO¥Õ¥Ã¥¯Ä¾Á°¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ½¾ð¤Ë¿ÌÙþ¡Ö¤¹¤´¤¤ÅÛ¤À¡×¡¡PFP4°Ì¡¦ÌµÇÔ²¦¼Ô¤Î°ì·â¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È¥Ð¥à¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëWBC¡¦WBOÆ±µé²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬¡¢WBAÆ±µé²¦¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë10²óKO¾¡¤Á¡£¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬¸«¤»¤¿KOÄ¾Á°¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Ç½ª»Ï»î¹ç¤ò¥ê¡¼¥É¤·Â³¤±¤¿¥í¥É¥ê¥²¥¹¡£10²ó¤Ë¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÄÀ¤ß¤³¤ó¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÞÕ¿È¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ë¡¢Âç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡£¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢KO¤ÎºÝ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÈò¤±¤ëÄ¾Á°¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Ð¥à¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡¤³¤ÎKO¤ò·è¤á¤¿»þ¡¢¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²è¤Ë¤ÏÈù¤«¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«ÀÚ¤ë25ºÐ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ä»þ¡¢Â¤È´é¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤ò¸«¤Æ¡ª¡¡´°àú¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¡×
¡Ö¥Ð¥à¤Ï¥×¡¼¥Þ¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ë¤¬¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤ÎIQ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤À¡×
¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«´°àú¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡ª¡×
¡Ö¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÏIQ¤¬¹â¤¤¼ã¼Ô¤À¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾å¼ê¤¤¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤ÅÛ¤À¡×
¡ÖIQ¤ÈËÜÇ½Åª¤ÊÈ¿¼Í¿À·Ð¤Î´°àú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×
¡Ö¥Ð¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¼¡¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ë¤³¤Î´¶³Ð¡ÊÇï¼ê¡Ë¡×
¡ÖÈà¤Ï²¿½µ´Ö¤âÁ°¤«¤é¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤³¤½¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»½Ñ¤À¡ª¡×
¡¡25ºÐ¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï23¾¡¡Ê16KO¡Ë¤ÈÌµ½ý¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¿¤Ð¤·¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡á³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿³ÊÉÕ¤±¡Ë¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¡£º£¸å¡¢4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ØÅ¾µé¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë