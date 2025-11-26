「想像超えてきた」「可愛さにキュン♡」【スタバ】またまた大当たり！「新作ケーキ」

ほっと一息つきたい時、つい甘いものが恋しくなるという人も多いのでは？ そんな気分にぴったりな季節限定のご褒美ケーキが【スターバックス】に登場しました。コーヒーとの相性も抜群で、どちらもマニアのお墨付きのクオリティ。気になった方は、早めにチェックして！

ふんわり感がたまらない！「ホワイトモカケーキ」

「食べる価値あり」「想像超えてきた」と、@yuumogu22さんがべた褒めするのは「ホワイトモカケーキ」。ホイップクリーム・コーヒーホイップクリーム・アーモンドプラリネクリーム・ホワイトチョコレートと、キャラメルスポンジを重ねた大人な雰囲気漂う一品です。クリームたっぷりで幸福感に包まれそう！

映え度満点！ 気分もあがる「ストロベリーチーズケーキ」

艶っとした赤いストロベリーソースと優しいピンクのストロベリークリームをトッピングした「ストロベリーチーズケーキ」。@j.u_u.n__starbucksさんは「ジョイフル クッキー」をトッピングして華やかさをアップし、「可愛さにキュン」とコメントしています。ご褒美に選びたいゴージャス感あふれるケーキです。

今日のカフェタイムは【スタバ】に決まり！ 新作ケーキとお気に入りのドリンクで素敵な時間を過ごして。

