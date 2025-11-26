飼い主さんは、キッチンペーパーの芯で猫さんと遊んでいたのだそう。芯の向こう側に見える猫さんの姿が癒されると、動画は4万回以上も再生され、「あ～～～！可愛すぎてたまりません」「自分が見られてるみたいでドキドキしてしまいました」とのコメントが集まっています。

【動画：キッチンペーパーから愛猫のことを覗く飼い主さん→じわじわと近づくと…】

猫さんをキッチンペーパーの芯で覗いてみたら

Instagramアカウント「はち子☺︎☺︎」さまに登場したはち子ちゃん。飼い主さんははち子ちゃんと遊ぼうと、キッチンペーパーの芯を手に取って、はち子ちゃんのことを覗いてみたのだそう。

はち子ちゃんは飼い主さんが何をしているか気になるのか、鼻をぴくぴくと動かして匂いを嗅いでいたとのこと。キッチンペーパーの芯を覗き込んで不思議そうな表情をしています。

そのまま接近してみたら…

飼い主さんは、そのままはち子ちゃんにじわじわと近づいてみたのだとか。画面いっぱいにはち子ちゃんの表情が映されています。さらに接近してみると、はち子ちゃんの可愛らしい口元がアップになりました。

片眼でキッチンペーパーの芯を覗き込むはち子ちゃん。自分がどんな可愛らしいことになっているのか分かっていない様子。きょとんとした表情が可愛すぎると投稿が話題になりました。

野良出身のはち子ちゃんの日常

野良出身のはち子ちゃんは、今では飼い主さんとのんびりと暮らしているのだとか。家では、お気に入りのぬいぐるみを毛づくろいしてあげたり、蹴りぐるみをつついてみたりと、独特な仕草を見せてくれるのだそう。

歯磨きおやつを食べているときは、ついつい力が入ってしまうのか、目をギュッとつむりながら食べているとのこと。表情が豊かで、見ていて癒されますね。

キッチンペーパーの芯で遊ぶはち子ちゃんの姿は、Instagramで4万回以上もいいねされ、「なんて可愛い～～お鼻と口元萌えますニヤニヤ。さすが可愛いはっちゃん」「やられました～～～はっちゃん可愛すぎです」「たまりませーん。可愛すぎるぅ」「どんどん近づいてくるニャ」「ピンクのお鼻が可愛い」「不思議そうな顔がまたたまりません」「トンネルの先にはっちゃんのお顔だけ！かわいい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「はち子☺︎☺︎」さまには、野良出身のはち子ちゃんの家での姿がたくさん投稿されています。可愛らしい仕草に時間を忘れて見入ってしまいますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「はち子☺︎☺︎」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。