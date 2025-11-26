２０１２、１３年にジャパンＣを連覇するなど、牡馬を相手に大レースで活躍した１２年の３冠牝馬ジェンティルドンナ（父ディープインパクト、母ドナブリーニ）が死んだことを２６日、ＪＲＡが発表した。ジェンティルドンナの過去の名レース、１２年ジャパンＣ（岩田康誠騎手騎乗）を振り返る。

１２年の３冠牝馬ジェンティルドンナと、１１年の３冠馬オルフェーヴルが、直線のラスト２００メートル地点から歴史に残る激しい叩き合いを展開。最後は鼻差でジェンティルドンナが勝利を手にし、３歳牝馬として初めてのＪＣ制覇を果たした。

考えていた策が、全てはまった。「２、３番手を取って、待たずに仕掛ける」。抜群のスタートを決め、岩田康はジェンティルドンナを１５番枠から３番手へ。ラチ沿いの先行馬が止まらない馬場を熟知した勝負手だ。

手綱を持ったまま、迎えた直線。「すごい手応えだ」。身震いするほどの感触が、岩田にはあった。それでも、国内外合わせて１１頭のＧ１ホースが集結した戦いは甘くなかった。「スペースがない…」。バテずに逃げ粘る春の天皇賞馬ビートブラックが視界を遮り、右側には、昨年の２着馬トーセンジョーダンが、懸命に踏ん張っていた。

抜け出すための、わずかな隙間を探している間に、外からオルフェーヴルが真横まで来た。「あれさえなければ、完璧だったんですが…」と岩田が振り返った場面は、残り２００メートル地点だ。

力ずくで外へ持ち出したことで、最大のライバルを外へはじく形に。ゴールまで続いた叩き合いを鼻差で制したものの、最後の直線の攻防が審議対象になり、レース終了から１〜３着馬が確定するまでに約２０分を要した。この時の進路の取り方が強引とみなされ、２日間の騎乗停止処分を受けた。

レース後、「申し訳ない」とうなだれた岩田。それでも、最強馬と死闘を繰り広げた末に勝利を収めた３冠牝馬のパワーと精神力の強さを、心からたたえた。「初めて、本気で走ってくれた。最後は、ハートの強さだけでしのいでくれた。後味の悪いことになってしまいましたが、馬には関係ないですし、この馬のすごさを分かってもらえたはず。来年は、さらに強くなりますよ」。その言葉通り、１３年ジャパンＣを連覇した。

１１年にデビューし、１２年に桜花賞、オークス、秋華賞を制し、史上４頭目の３冠牝馬に輝いた。ラストランとなった１４年の有馬記念でも有終の美を飾り、１２年、１４年と２度のＪＲＡ年度代表馬となった。母としては２２年のエリザベス女王杯を勝ったジェラルディーナを出していたが、今年の７月に繁殖牝馬を引退することが発表され、余生を過ごしていた。１６歳だった今年、１１月２５日に北海道安平町のノーザンファームで天国へ旅立った。