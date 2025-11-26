元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴ ＴＨＥ ＭＯＯＮ」（シュートザムーン）のボーカル・外薗葉月（ほかぞの・はづき）が２６日に自身のＳＮＳを更新。結婚を報告した。

インスタグラムに「【ご報告】いつも、支えてくださっているファンの皆さまには、心より感謝いたします」と始めると、「先程、砂川リチャードからもご報告させていただきました通り、この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします」と投稿。

続けて「ＳＨＯＯＴ ＴＨＥ ＭＯＯＮ として、そして外薗葉月として、これまで以上にひとつひとつの活動に真摯に向き合いながら努めてまいります。これからも変わらぬご支援を賜れましたら幸いに存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」と記し、２人でハンバーガーを頬張る写真や、ウエディングショットなどを披露した。

この投稿にファンからは「おめでとうー！！末永くお幸せに」「素敵です！」「もう写真がかわいすぎるー」「メチャお似合い！！」「写真が素敵すぎる」「お二人とも最高の笑顔だよ」など祝福の言葉が多数寄せられている。