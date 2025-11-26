11月25日、山崎賢人がInstagramを更新した。

【写真】神社の境内に立っている写真なども公開

土屋太鳳とダブル主演を務めるNetflixシリーズ『「今際の国のアリス」シーズン3』が9月25日より配信となった山崎。

今回の投稿では、「今際の国のアリスシーズン3配信から2ヶ月！」「#おみくじ #ゾンビ狩り #かんけり #ミライすごろく #濁流」というコメントとハッシュタグと共に、神社の境内に立っている写真や街中に佇む姿など、作中に登場するゲームに関連するオフショットを複数披露した。

この投稿に対して、ファンからは「2ヶ月経っても投稿してくれて嬉しい！！！」「かっこよすぎる！」「アリスも賢人くんも大好き」「オフショ見せてくれてありがとう」「どれもこれも素敵すぎる」「スタイルがめちゃくちゃ良い」などの声が寄せられていた。

『第48回 日本アカデミー賞』では優秀主演男優賞を受賞するなど、俳優として躍進を続けている山崎。今後の待機作に、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年3月13日公開）や、映画『キングダム』シリーズの最新作（2026年夏公開予定）などがある。

画像出典：山崎賢人オフィシャルInstagramより

※山崎の「崎」は立つ崎