チェルシーはCLリーグフェーズ第5節でバルセロナと対戦した。



今節屈指の好カードで多くの注目を集めたこの試合は27分にオウンゴールでチェルシーが先制に成功すると、44分バルセロナDFロナルド・アラウホが2枚目のイエローで退場。数的有利となったチェルシーはその後、エステヴァンとデラップにゴールが生まれ、3-0の勝利を飾った。



そんななか、元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏はチェルシーの左SBとしてプレイし、バルセロナのラミン・ヤマルを抑えたマルク・ククレジャを絶賛した。





「ククレジャは今夜、ラミン・ヤマルに対処する上で最高の手本を見せてくれた。ククレジャは本当に素晴らしかった。左サイドバックとしては、私が長い間見た中で最高のパフォーマンスだった。今夜あれだけのプレイを見せたということは、彼は本物の選手だ」（英『Daily Mail』より）相手の最大のキーマンであるヤマルを抑えるという最大のミッションを完璧にこなしただけでなく、1点目のオウンゴールにつながるクロスやアラウホのレッドカードを誘発するなど抜群の存在感を見せたククレジャ。この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選ばれたが、ルーニー氏もククレジャがバルセロナ戦の最高の選手だったと語っている。世界屈指のアタッカーをこれまでも封殺してきたククレジャだが、スペイン代表でチームメイトのヤマルの前にも立ちはだかった。週末にはアーセナルとの試合があり、ブカヨ・サカとマッチアップが予想されるククレジャだが、2試合連続で相手のエースを抑えられるか、楽しみだ。