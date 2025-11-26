俳優の本田響矢が２６日、東京・セルリアンタワー東急ホテルで行われた「第５４回ベストドレッサー賞発表・授賞式」に登場した。

時代をリードするファッションセンスやオシャレな人を各界から表彰する同イベント。芸能・スポーツ部門に選出された本田は「まさか、こんなにも歴史ある素敵な賞を受賞できると思っていなかった。心の底から嬉しく、光栄に思っています」と喜んだ。

新品の服だけでなく、古着も好きな本田。「ドレススタイルの時も、普段着の時も着心地がいい物を選んできています」とこだわりを明かした。福のメンテナンスも欠かさないそうで、「特に革靴とかは、メンテナンスしていないと落ち着かないというか。足下はキレイにしていたいので、月に１、２回はクリームを塗って磨いてみたいなことはしています」とうなずいた。

フジテレビ系「波うららかに、めおと日和」など、多数のドラマに出演するが、今後の活動について「見てくださる人の心の中に残り続けるような作品に携わりたいと思っています。今後もそういった役者になれるようにしっかり努力して参りたいなと思います」と意気込んだ。