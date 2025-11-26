【スーパーフォーミュラ】第11戦（決勝・11月22日／鈴鹿サーキット）

【映像】白煙を上げながら急減速…異例トラブルの様子

チャンピオンが決まる3連戦。その初戦となったラウンド11でスタート前に異例のトラブルが起きた。

10番グリッドからスタートを控えていた小高一斗（#28 KDDI TGMGP TGR-DC）が、フォーメーション中に突然のフルブレーキ。マシンは白煙を上げながら急減速し、停止寸前までスピードを落としたのだ。解説の中山雄一氏も「白煙を上げてましたけど大丈夫ですかね」と心配そうな声を漏らす。その直後、小高から「うわ、スロットル！」とチームラジオに無線が入る。

中山氏は「スロットルを離したのにエンジンが回り続けてしまったんですね。アクセルペダルを離したのにエンジン回転が落ちなかった。なのでブレーキを踏み続けて、なんとか止めようとした時にエンジンが止まってしまった」と分析。ガレージではスタッフも頭を抱える状況。小高は、さらにチームラジオで「壊れてアクセル全開のまま…もう最悪」と吐露した。

中山氏は「そうなんだ…アクセルペダルを全開まで踏んだ時にストッパーになる部品が、外れてしまって、奥まで行っちゃったんですね」と、ドライバーにはどうしようもできない状況に同情していた。

ファンからも「危なかったな…」「レース前からトラブルかい」「エンジンが」「かわいそう」「せっかく最高なスタート位置やったのに」と、心配と嘆きの声が広がった。スーパーフォーミュラカーは自力でエンジンをかけることができない。10番グリッドと、入賞が狙える位置で決勝レースを迎えていた小高は、レースを前に無念のリタイアとなった。

この影響でレースはスタートディレイとなり、小高のマシン回収後に改めてフォーメーションラップが実施。周回数を1周減算した26周で争われた。