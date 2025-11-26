27日（木）の天気。午後は天気下り坂。西日本〜東日本は落雷や突風、強雨に注意が必要です。

●西日本、沖縄

午前中は晴れ間の出るところが多いですが、お昼ごろからは雨のざっと強まるところがあるでしょう。強まる風にも注意をしてください。九州では日中20℃を超えるところもありそうです。

●東日本

各地で晴れ間がありますが、東海は夕方から、北陸や関東も夜は傘の出番のところがあるでしょう。特に北陸は雨や風が強まりそうです。東海や関東は26日（水）ほど気温は上がりませんが、16℃前後と過ごしやすいでしょう。

●北日本

日中天気の崩れはなさそうですが、夜遅くには雨の降るところがあるでしょう。朝26日（水）より冷えて、各地で5℃以下となりそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

晴れの続くところが多いですが、日本海側は雨の降る日もあるでしょう。28日（金）は寒気の影響で気温が少し下がりますが、その後は再び気温が高めで、30日（日）と12月1日（月）は20℃以上のところもありそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は28日（金）にかけて雨・風強まるおそれがあり、来週は雨の降る日が続くでしょう。関東や東海は晴れて空気の乾燥する日が続きそうです。朝は冷えますが、昼間はこの時期としては暖かく、1日の寒暖差が大きくなりそうです。

●旭川〜福島

28日（金）は日本海側を中心に荒れた天気となるおそれがあり、その後も低気圧や寒気の影響で雨や雪の降る日が多くなるでしょう。日ごとの寒暖差も大きくなりそうです。