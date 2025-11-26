失恋で勉強が手につかない高2「目が覚めた」→【友の熱い一言】に37万いいね「その箱は宝物！」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、soa(@studydk08)さんの投稿です。
悲しそうなsoaさんの姿を見かねた友人が、そっと渡してくれた1箱のカロリーメイト。その箱には「医者になるんだろ？」とメッセージが。短いけれど、どストレートで、心にぐっときますね。夢や未来を思い出させてくれる言葉をやさしくかけてくれる友人の存在があるというのが、とてもすてきですね。
恋人との別れの未練で勉強が手につかず…
soaさんは、元カノと別れて約1か月、なかなか気持ちの整理がつかず、勉強にも集中できなくなっていたそうです。しかしそんなときに友人がくれたあるもので目が覚めます。話題の投稿がこちらです。
Ⓒstudydk08
彼女と別れてもうすぐ1ヶ月？経つのに未練タラタラで元カノは他の男子とデートしたりいい感じで勉強も手つかなかったけど友達がくれたこれで目覚めた。
本当にありがとう
この投稿には「元カノ見返してやろうぜ」「その箱は宝物ですね」といったリプライがついていました。友情が未来を動かす！そんな胸アツな投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）